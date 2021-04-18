印度一名42歲男子因為和朋友打賭，為了贏得2000盧比的獎金，他挑戰連續吃下50顆雞蛋，然而在他吃到第42顆雞蛋的時候，卻突然昏迷倒地，雖然立刻被送往醫院接受治療，最終還是不幸身亡。

該起事件發生在2019年，近日被醫療網站《MEDIZZY JOURNAL》報導，再度引發網友討論。印度北方邦一名42歲男子亞達（Subhash Yada）和朋友發生爭執，因此決定用打賭來化解衝突，如果亞達可以連續吃下50顆雞蛋，就能拿到2000盧比（約新台幣758元）的獎金。

沒想到亞達開始挑戰後，在吃完第41顆雞蛋，正準備繼續吃第42顆時，卻突然昏迷倒地，儘管在場的人反應非常迅速，立刻將亞達送往醫院治療，但他還是在幾個小時後不幸身亡，而醫生判定他的死因為「暴飲暴食」。

報導中指出，雞蛋具有非常高的營養價值，但如果過度食用也可能引發致命危險，因為蛋黃的膽固醇含量很高，一次吃下太多雞蛋的話，消化系統很可能會被嚴重破壞，還可能導致呼吸和心臟功能受損，甚至有研究認為每天吃雞蛋會使死亡風險增加7%。

不過倫敦大學心臟病學顧問帕特爾教授（Riyaz Patel）則說，對大多數的人來說，正常且適量地食用雞蛋是沒有問題的，除非有特殊的醫學或是飲食原因，才會建議不要食用吃蛋。