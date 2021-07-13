最近巴西發生一起恐怖事件，一名男子和朋友到海灘遊玩，途中因為尿急跑到水中小便，然而卻有一隻鯊魚突然衝出來狠咬男子，他不斷掙扎讓一旁的友人覺得有些怪異，沒想到下秒就看見血染大海，嚇得他們急忙將男子拖出，但早已為時已晚，男子的手腳都遭到鯊魚咬斷，且沒有生命跡象。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在本月10日下午，51歲男子桑托斯（Marcelo Rocha Santos）和朋友到位於熱博阿陶市（Jaboatao dos Guararapes）的佩達德海灘（Piedade Beach），當時一群人喝了一點酒，桑托斯突然有了尿意，於是和朋友達席瓦爾（Ademir Sebastiao da Silva）一起下水小解，豈料有一隻鯊魚突然衝出來攻擊，桑托斯被咬後不斷掙扎反抗，達席瓦爾起初還覺得有些困惑，然而下秒就看見血染大海，讓他嚇了一大跳。

達席瓦爾透露，因為海灘上沒有廁所，所以他和桑托斯才會到水中小解，當時兩人就站在附近，海水大概淹到他們的腰部，沒想到近在眼前的朋友竟會遭到鯊魚攻擊。之後眾人合力將桑托斯拖上岸，發現他的右手整個不見、大腿處還被咬下一大塊肉，而且早已沒有氣息，緊急送醫後確認身亡。

目前無法得知攻擊桑托斯的鯊魚品種，但專家推測應該為公牛鯊或鼬鯊。報導也稱，佩達德海灘所在的伯南布哥州（Pernambuco）海岸線經常發生鯊魚攻擊事件，自1992年以來至少已經發生過62起，且有25人因此身亡。

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