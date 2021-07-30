日本一名網友日前在女友房間看見一條粉紅毛巾，原本不以為意的他卻發現這條毛巾不對勁，仔細一看竟然是日本行動AV車「魔鏡號」的搭車紀念毛巾，讓他當場綠爆。

原PO日前在網路論壇討論區PO出一張粉紅色毛巾的照片，仔細一看毛巾上頭清楚寫著「魔鏡號搭乘紀念」的字樣，下方還有日本成人電影製造商SOD （Soft On Demand）的公司名稱、地址以及電話。

魔鏡號（Magic Mirror）是日本成人電影製造商推出的移動式攝影棚，外觀如同一輛巴士，並以「裡面看得到外面、外面看不到裡面」的概念打造而成的專用車廂，在街上隨機尋找素人上車「啪啪啪」而為人所熟知。

消息一出隨即引爆網友熱議，紛紛留言直呼「太色情了」、「好悲傷的故事」、「拍完只送了這個嗎」、「所以現在搜索魔鏡號能夠找到樓主女友的作品嗎」；不過也有人出言緩頰「搞不好女友只是工作人員」、「這個網拍也買的到吧」、「就算上車也不代表有幹嘛啊」。