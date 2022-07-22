天氣實在是太熱了，買海鮮回家，還沒放進鍋煮就熟了。大陸一名網友日前到市場買活蝦，豈料回到家準備料理時，發現袋子裡3隻蝦子竟「熱到變紅」，看起來像是被煮熟了，讓她非常驚訝，將此事分享至網路引發討論，但也有人解釋，其實蝦死了就會變紅，不一定要煮熟。

杭州微博城事近日分享一則趣聞，杭州一名女網友日前到菜市場買活蝦，並請店家幫忙去頭與腸泥，豈料到家後發現，袋裡有3隻蝦竟已成橘紅色，看起來像是被煮熟了，而她也將照片分享至網路，表示當時氣溫高達攝氏41度，無奈地說「浙江人要熱死了」。

照片曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「隨身帶點鹽，就可以在路上直接吃活蝦囉」、「難怪我最近走在路上時，總是聽到滋滋聲，原來是我烤熟了」、「真不誇張，深切的感受到桑拿房般的杭州，我都快熟了」、「早上沒時間吃早餐，拿一個生雞蛋，等公車時把雞蛋放馬路上，即可變成溏心蛋」。

不過也有人解釋，蝦體內的蛋白質產生變性，外殼就會變成橘紅色，「死了都會變紅啊！我家24小時開空調，常溫25至26度，魚缸裡養了不少蝦，死了就變紅」、「不一定是高溫，長時間把死蝦放於空氣中，蝦也會變紅，蛋白質變質導致的」、「把蝦子放在柏油路上燙一下，還比較有可能煮熟，畢竟裝蝦的袋子也有厚度，煮熟的可能性很低」。