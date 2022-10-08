台灣一名網友近日趁國慶連假，與女友入住飯店休息，豈料發現床縫鑽出一隻怪蟲，不只體型大，而且腳多達30隻，嚇得他們趕緊向飯店人員求助，之後PO網詢問怪蟲的品種，不少網友表示這是益蟲「蚰蜒」（音同油鹽），以蜘蛛、白蟻、蟑螂等為食。

一名網友在PTT的「WomenTalk」發文，指當時他躺在飯店床上滑手機，突然有一隻怪蟲從床縫爬了出來，而且速度非常快，牠的腳多達30隻，嚇得他馬上從床上跳起來，而原PO女友隨後打給飯店櫃檯求助，由於很好奇怪蟲的品種，因此PO照求解。

不少網友表示這是「蚰蜒」，「很好用的家庭益蟲，有牠在很放心，因為蟑螂、蜘蛛、喇牙都會不見」、「如果我家有一隻就好了，家裡的蟑螂很囂張」、「我雖然知道是益蟲，但生理上還是無法接受」、「蚰蜒跟喇牙一樣，只是長得可怕而已，其實牠很溫柔」。

根據《台灣環境資訊協會》介紹，蚰蜒別名為牆串子、錢串子、草鞋蟲，常見於人類居住環境，也常出沒於野外大石頭下、石鏠、木材堆等，喜歡濕冷的環境，以蜘蛛、臭蟲、白蟻、蟑螂、蠹魚、螞蟻和其它居家節肢動物為食，體長約3至6公分，身體呈現黃灰色或深褐色，擁有15對步足，而且後肢比前肢長。