這種公路你敢開嗎？玻利維亞有一條被封為「世界上最危險的公路」，全長約69公里，道路寬度很少超過3公尺，當地受地勢與氣候影響，所以經常瀰漫霧氣，路段又非常崎嶇，有統計顯示，直到1994年，每年有近300名駕駛在此遇難，所以也被稱作「死亡之路」。

綜合外媒報導，南美洲玻利維亞的「永加斯路」（Yungas Road）建於1930年代，當時正值查科戰爭期間，由被抓的巴拉圭戰俘所闢建，成為連結玻利維亞北部亞馬遜雨林或永加斯地區，通往首都拉巴斯的重要路線，運輸多以農產品為主，許多商人會行經永加斯路到城裡做生意，由於也是當地對外的主要道路，就算危險，每天還是有許多車輛通行。

不過永加斯路寬度平均約3公尺，道路上有許多轉彎和死角，附近還有多個小瀑布從石壁飛濺而下，周圍也沒有護欄，因此被美洲開發銀行（American Development Bank）稱作「世界上最危險的公路」，直到1994年，每年有近300名駕駛在此遇難，所以在公路附近能看到許多白色十字架、花束及泛黃照片，都是為了紀念遇難者。

直到2009年，當地政府在附近山脈旁修建一條新道路，新建的公路有兩條車道，而且還有護欄及排水系統，如今也成為通往城鎮的主要道路，不過永加斯路並未被廢棄，雖然公路寬度狹窄，但風景非常優美，有不少工人與背包客仍在使用，還有旅行業者會帶遊客騎自行車行經永加斯路，據信在過去10年內，有10多名騎自行車的遊客在此喪命。