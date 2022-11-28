國外一名住戶剛搬進新家，正準備入住時，總感覺院子有一道詭異的視線緊盯著自己，讓他感到渾身不舒服，為了揪出視線來源，他便拿起手機拍攝影片，沒想到不仔細看根本找不到隱身的「藏鏡人」，意外掀起網友大玩「大家來找碴」的眼力遊戲。

根據網路上瘋傳的影片可見，美國加州一名攝影師剛和家人搬進新家，準備入住已經安頓好的新房子，不過他卻總感覺外面院子有一道炙熱且不友善的目光緊盯著自己，但他觀察許久仍遲遲找不到視線來源，於是突發奇想拿起手機錄下院子所有的風吹草動，便轉身逕自忙碌。

事後攝影師回頭檢視手機內的影片錄像，放大觀察後果然發現確實有一道炙熱的視線，仔細一看原來是鄰居飼養的虎斑貓咪竟然趴在欄杆上，神情嚴肅的怒瞪著自己，讓他忍不住直呼「要是沒有拍照錄影，根本不會找到有一隻貓在盯著自己的一舉一動」。

影片曝光後隨即掀起熱議，不少網友一時找不到貓咪的藏身處，還玩起「大家來找碴」，紛紛留言表示「我看好久才找到貓咪，不放大看不太清楚」、「虎斑貓跟棕灰色的柵欄完美結合了」；也有人打趣表示，「還好是一隻貓，要是人更可怕，不是人的話可怕程度就爆表了」。