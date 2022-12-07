有些不良商家為了增加利潤，會在食用肉內添加異物增重。大陸四川一名男子日前向熟人買現宰雞，豈料準備烹煮時，發現雞的腹部異常隆起，他好奇地剖開一看，裡面掉出一堆玉米粒，重達500公克，讓他直呼太黑心。

根據《星視頻》報導，四川綿陽一名林姓男子日前花人民幣155元（約新台幣680元），向熟人買了一隻重達3.25公斤的土公雞，拿回家後發現，雞的腹部異常隆起，而且還摸得出顆粒感，剖開後竟掉出一堆玉米粒，重達500公克，佔雞體重超過六分之一。

林姓男子表示，他訂購的是現殺活雞，不少商家確實會有給雞塞糧食的行為，但塞入的數量通常不多，另外還發現雞的胃部都快爛了，商家可能是用筷子將玉米粒塞進雞的肚子裡，雞就像活活被塞死的一樣，認為商家的行為不老實，對動物也很殘忍，甚至還浪費糧食，未來他也不會再向對方買肉。

不少網友氣憤地說「雞硬生生被塞死」、「鵝肝也是，活生生的往鵝胃裡灌食物」、「我小時候在鄉下，看到有個人給山羊灌水，同樣也是為了給羊增重，提高售價」、「為了賺錢真是太殘忍，雖然只是一隻雞，可是也是一個生命」、「玉米未到胃裡，還在鳥類臨時存食物的嗉囊裡，所以極大可能是商家直接用灌的」。