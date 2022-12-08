尼斯湖水怪是生活在英國蘇格蘭尼斯湖的傳說生物，雖然有許多目擊證詞，但牠是否真實存在，至今仍是未解之謎。近日外國網友在海灘上發現一具不明生物的屍體，由於牠的外型和蛇頸龍非常相似，所以網友都稱牠是「尼斯湖水怪寶寶」，不過專家看過照片後指出，這其實只是「失去魚翅」的鰩魚屍體而已。

Could it be related to Nessie? https://t.co/LxPQcZlAEf — Daily Star (@dailystar) December 6, 2022

根據《每日星報》報導，外國網友在論壇《Reddit》分享一張照片，稱自己前幾天在海灘上發現一個不明生物的屍體，從畫面中可以看到，這個生物的頭部呈現扁平的圓形，擁有大小不一的4隻腳或鰭，還有一條長長的尾巴，該生物全身都是深灰色，從頭到尾的背部分布著密密麻麻的白色斑點。

照片曝光後，立刻引發網友熱烈討論，有人認為這個生物的外型神似蛇頸龍，因此稱呼牠是「尼斯湖水怪寶寶」或「蛇頸龍寶寶」，不過大多數人有其他的看法，覺得照片中的生物更有可能是「姥鯊」，還有人開玩笑地說，這絕對不可能是尼斯湖水怪，因為照片的畫質太過清晰。

不過專家看過照片以後，證實這個生物應該是一條「沒有魚翅」的鰩魚，並表示牠的魚翅很可能是被掠食者吃掉，或有漁民捕撈以後，取下牠們的魚翅，就將其再丟回海中，才會導致鰩魚的屍體被海浪沖上岸。