慈禧太后晚年生活豪奢，據史書記載，她每頓午晚餐就要上108道滿漢全席，對於美食相當講究，也有不少鍾愛的料理，其中有一道看似家常菜的「豬屁股」又被戲稱是「活肉」，製作方法相當殘忍。

根據陸網報導，慈禧對於美食相當堅持，最愛的菜色就屬清燉肥鴨、燒豬肉皮、櫻桃肉這三道最有名。其中清燉肥鴨最費工，除了要掏空鴨子的內臟，將其放進裝滿眾多香料的瓦罐密封醃製數小時後，還要將瓦罐放到大鐵鍋，小火慢燉3天，工序相當繁複。

然而慈禧最愛吃的另一道菜是帶皮豬肉，這道料理看似家常，之所以深得慈禧喜愛是因為這道料理具有養顏美容的效果，只是製作方法非常殘忍。首先，在豬肉的選擇上，會挑選70～80斤（約40公斤）的小豬，宰殺前會有一個太監追著小豬不斷鞭打屁股，打得牠慘叫連連，但又要控制力道，不能將其活活打死。

這樣做的目的是希望透過鞭打豬屁股，讓小豬「活血」，使其全身血液都流過屁股，這樣一來，豬屁股肉就成了「鮮紅的活肉」，之後再交由御廚將這塊肉進行料理，據說口感有別於一般常見的豬肉，十分軟嫩美味。