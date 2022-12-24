印度中央邦一名婦女有長期背痛問題，近日還出現胸痛的狀況，又找不出原因，婦女痛到受不了，被家人帶往醫院做檢查，進行超音波掃描後，發現她的膽囊中竟有382顆結石，醫師看到後也非常驚訝，趕緊替她進行手術。

根據《紐約郵報》報導，居住在中央邦維賈伊拉加沃加爾（Vijayraghavgarh）的雅蘇達（Yashoda Bai），數個月前出現背痛問題，但她也沒多加留意，豈料近日又出現胸痛狀況，讓她痛到受不了，趕緊到醫院做檢查，醫師進行超音波掃描後，發現她的膽囊內有382顆結石，因此出現上腹疼痛延伸到背部的情形。

醫師提到，雅蘇達的膽結石大小不一，有的直徑長達1公分，團隊進行2小時的手術後，順利將雅蘇達的膽結石一顆一顆取出，雅蘇達目前正在休養。不過雅蘇達的膽結石數量還不是紀錄中最多的，2018年一名印度婦人的膽結石多達2350顆。

根據《台中醫院》官網資料指出，膽結石是常見的消化道疾病，一旦發生就可能引發其它腸胃道疾病，當膽汁中的膽鹽、卵磷脂和膽固醇比例出現改變，就會形成結晶，再演變成結石。而台灣的膽結石發生率約為5%，其中又以女性的比例較高，此外年紀大於40歲、肥胖者、有膽結石家族病史都是患病高危險群。