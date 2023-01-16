英國一名男子前陣子出現流鼻涕、頭痛等症狀，看似只是感染一般感冒，未料他卻在36小時內不幸身亡，死於肺炎併發的多重器官衰竭和敗血症，突如其來的噩耗讓家人都感到震驚又悲痛。

'My brother said he had a runny nose … 36 hours later he was dead' https://t.co/vCiZQmOLub — The Scottish Sun (@ScottishSun) January 15, 2023

根據《鏡報》報導，英國28歲男子里斯（Rhys Leatherbarrow）患有自閉症和視障，除此之外身體非常健康，沒有任何慢性疾病，沒想到竟在去年12月23日突然過世。里斯的姊姊卡咪（Kami Leatherbarrow）透露，里斯在過世前向家人抱怨有頭痛、流鼻涕等不舒服症狀，起初家人以為只是感冒，因此給了他2顆止痛退燒藥，要他在家好好休息。

隔天早上卡咪為了安慰弟弟，特地買了他最愛的炸雞和薯條，結果一段時間後，就發現里斯倒臥在房間的地上，卡咪嚇壞了，急忙叫救護車將弟弟送醫。到院後的2小時內，里斯2度心臟驟停，不得不靠儀器維持生命，然而敗血症導致他的器官停止運作，里斯最終仍在送醫6小時左右不幸過世，死於肺炎併發的敗血症和多重器官衰竭。

突如其來的噩耗讓家人難以接受，卡咪悲痛表示：「這一切都太突然，又太讓人震驚了，我們完全沒有預料到，還以為進醫院只會拿點抗生素就回家。」里斯的喪禮在本月11日於高博恩（Golborne）的聖湯瑪斯教堂舉行，他的家人也在網路上募資，用以籌備里斯的後事。