學生放寒暑都有「作業」需要完成，大陸一名女子回奶奶家時，竟翻出奶奶69年前、小學時期的「寒假作業」，且保存相當好，讓她感到超新奇，直呼「是古董」。網友看了則表示：「那個年代能學到這些科目，是很了不起的家庭！」

《陝視新聞》報導，黑龍江佳木斯市，一孫女過年回奶奶家時，吐槽爸爸字寫得難看，沒想到奶奶當場從櫃子裡拿出小時候的「寒假作業」，是3張1954年的試卷。

這3張試卷包含數學、地理、國文以及歷史等科目，至今已有69年歷史。孫女表示，奶奶對自己的東西保存得很好，家裡還有很多老物件。她說，翻出這些考卷時，覺得很新奇，直呼：「1954年的考卷，是古董。」

許多網友都留言：「也太厲害了吧，怎麼什麼都知道」、「這寒假作業歷史悠久」，也有人直呼：「那個年代能學到這些科目，是很了不起的家庭了！」「能進學堂上學就知道奶奶一家人不簡單！」還有眼尖網友發現試卷內容不是簡體字：「這是最後一年的繁體字作業了。」