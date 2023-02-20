英國一名男子幾年前收到一封神祕信件，原本以為是2016年寄出的，但仔細觀察郵票發現不對勁，才驚覺這竟是一封來自1916年、第一次世界大戰時期的信件，然而這封信究竟是如何寄到他家的，至今仍是未解之謎，目前男子已經把信交給當地歷史學會進行研究。

A letter has finally been delivered to its destination – more than a century after it was written. https://t.co/xDIQKYt6kf — CNN (@CNN) February 20, 2023

根據《CNN》報導，27歲男子格倫（Finlay Glen）在幾年前收到一封神祕信件，由於信封上寫著「16」，起初格倫還以為這封信是在2016年寄出，但他注意到郵票有點不太對勁，上面的人物不是英國女王，而像是國王，因此不可能是2016年的信件。

報導指出，郵票上的人物是喬治五世（King George V），能判斷這封信是在一次世界大戰期間寄出，由茶商的女兒門內爾（Christabel Mennel）寫給「我最親愛的凱蒂」，內容指出她當時正在英格蘭西部的巴斯度假，不過她得了重感冒，所以過得非常痛苦。

根據2000年的《郵政服務法》，隨意打開寄給別人的信件是違法行為，對此格倫無奈表示：「如果我犯了罪，我也只能道歉。」究竟這封來自107年以前的信是如何寄到格倫家的，至今仍是個謎，目前格倫已經將信交給當地的歷史學會研究，牛津大學（Oxford University）推測，信件可能是遺落在郵政辦公室不起眼的角落，直到近期才被發現。