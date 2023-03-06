泰國一處鱷魚養殖場養了多達190隻鱷魚，然而養殖場主人在去年突然過世，又無人接手管理，導致鱷魚無人照顧，飢餓的牠們只能不斷自相殘殺，現場充滿新、舊鱷魚屍體，還存活著的鱷魚不是骨瘦如柴，就是尾巴已經被同伴咬斷、吃下肚，養殖場內宛如「鱷魚煉獄」。

綜合泰媒報導，泰國宋卡府漁業部門在當地檢查一處鱷魚養殖場，該養殖場的主人於1年前過世，且沒有任何人來接手，導致190隻鱷魚被遺棄在養殖場內無人照顧，飢餓不已的牠們只能自相殘殺、互相啃食。

漁業部門透露，養殖場原本登記共有190隻鱷魚，如今只剩下約100隻，現場宛如「鱷魚煉獄」，有許多鱷魚屍體，包含死掉很久的以及剛死掉沒幾天的，空氣中瀰漫著濃烈的腐臭味，至於還活著的鱷魚，則各個都餓到骨瘦如柴，有些鱷魚的尾巴甚至已經被同伴咬斷。

附近居民也曾向相關單位投訴，表示有鱷魚逃出養殖場，被目擊到在馬路上曬太陽，因為鱷魚已經餓了很久，大家都十分擔心牠們會為了進食而攻擊人類。當局指出，養殖場的主人在生前曾和私人公司簽約，等到鱷魚2歲時，公司就會派人來接走鱷魚，進行鱷魚皮加工，不過因為新冠肺炎導致鱷魚皮加工廠外貿停滯，合約履行也無疾而終，只是礙於這個原因，再加上養殖場主人的突然過世，導致當局遲遲無法介入，處理養殖場的問題，目前只能聯絡簽約公司，和對方一起想出對策。