大陸一名女子買魚回家準備殺來吃，未料竟從魚的肚子裡掏出一大坨「白色寬麵」，且魚的內臟也全都消失，女子觀察了一陣子，以為單純就只是麵條，於是將其丟掉後，把魚煮熟後吃下肚，結果事後才得知她曾拿在手裡的「麵條」，其實是寄生蟲。

綜合外媒報導，湖北黃岡的夏女士日前買了一條鯽魚回家料理，在處理食材的時候，發現鯽魚腹部只有一大坨又寬又白的「麵條」，連腸子都不見了，她好奇將「麵條」拿在手上不斷翻看，「麵條」之間有些許肉色，似乎是和魚的內臟糾纏在一起。

夏女士受訪表示，鯽魚是她買回來的活魚，以前從沒有見過這種狀況，所以並不知道這些「麵條」是什麼東西，觀察完覺得沒有異狀，就把它丟掉，繼續料理鯽魚，並被她和家人吃下肚，直到後來將影片PO上網，經過網友的提醒之後，才知道這其實是寄生蟲。

據報導稱，這種寄生蟲為「腸舌狀縧蟲（Ligula intestinalis）」的「裂頭蚴」，俗稱「麵條蟲」，魚類是它的第二中間宿主，會引起生長停滯、魚體瘦弱，有時還會破壞魚的腹壁，鑽出體外加速魚類死亡。

新聞曝光後迅速引發熱議，網友們都覺得十分噁心，紛紛留言，「不想再吃寬面了」、「恐怖，快把手消毒」、「親眼看見這個，我可能幾輩子都不吃魚了」、「以前我媽殺魚也碰到這種情況，那蟲子細看還會動，噁心死我了」、「我小時候就是幫家裡殺鯽魚看到這玩意，導致我到現在不敢吃鯽魚」。