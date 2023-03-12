@infared_savage I just found out my bully is a hyena 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️😂😂😂😂😂 ♬ original sound - INFARED_SAVAGE

國外一名網友透露，在網路上看見販售惡霸犬幼崽的貼文，就在他以為自己遇到命定狗狗時，沒想到實際碰面，小狗卻長得跟認知中的不一樣，還對著他不斷詭笑，令他不寒而慄，直到被咬後才驚覺被賣家騙得團團轉。

根據《紐約郵報》報導，國外一名網友在抖音（TikTok）帳號「@infared_savage」透露，先前在網路上看見一則販售惡霸犬幼崽的貼文，當下就愛上了這隻小狗，並火速付了押金，沒想到當天接小狗時發現牠長得有點奇怪，好奇詢問賣家「你確定那是狗？牠看起來像隻袋熊！」

賣家則堅稱是美國惡霸犬，為了取信原PO，還把小狗的爸媽帶出來見客，原PO當下雖然很疑惑，但還是選擇相信賣家，並將狗狗取名為尼娜（Nina）；不料當他開心呼喚尼娜時，小狗卻突然一陣詭笑，看得他心裡發寒，「我很害怕，我想知道牠到底在笑什麼，而且那不只是普通動物的笑，聽起來很像真人笑聲…」直到小狗狠狠咬了他的腿後，才知道對方其實是隻鬣狗，讓他相當崩潰。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「查了鬣狗是怎麼笑的之後，這個故事會有趣10倍」、「鬣狗在受到威脅或攻擊時會笑，千萬要小心」；但也有人認為鬣狗幼崽不會笑，牠們只會發出嗚咽聲，認為原PO是在亂編故事。