印度一名女子婚後突然長出落腮鬍，讓丈夫看了嚇一大跳，最終忍無可忍決定離婚，女子面對身體異常的變化，再加上丈夫排斥的雙重打擊而陷入低潮期，所幸在宗教的幫助下，她逐漸接受自己的鬍子，甚至主動留起落腮鬍，和兄弟們一起務農工作。

My husband left me after I started growing facial hair - now I love it and refuse to shave https://t.co/AYRwwpScAp — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 16, 2023

根據《每日郵報》報導，來自印度旁遮普邦的蔓迪普（Mandeep Kaur）2012年和丈夫結婚，原本以為能就此過上幸福快樂的日子，沒想到幾年後她的身體突然出現變化，不但長出濃密的鬍子，手腳上也多了許多體毛；丈夫發現後，無法忍受變得「男性化」的她，最終選擇離婚。

蔓迪普因為突如其來的外貌變化，再加上丈夫的排斥，讓她一度陷入低潮，所幸在尋求宗教的幫助下，蔓迪普慢慢走出陰影，開始接納自己的鬍子和旺盛的體毛，甚至主動留起落腮鬍，雖然戴頭巾時常被人誤認為男性，但蔓迪普並不在意，如今她和兄弟們一起務農，過上嶄新的人生。

報導指出，蔓迪普長出鬍子的症狀為多毛症（Hirsutism），通常發生在男性毛髮旺盛的區域，包含臉部、頸部、大腿和臀部，因為稱作「雄激素（Androgens）」的男性荷爾蒙過多，或身體對這些荷爾蒙更加敏感導致，而在年輕女性患者中，又以多囊性卵巢症候群（Polycystic Ovary Syndrome）為引發多毛症的主要原因之一。