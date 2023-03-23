過去曾是日本女團AKB48「神7」成員之一的36歲女星篠田麻里子，在2019年閃嫁企業家老公後隔年就生下寶貝女兒，並將重心放在家庭上，原以為一家三口過得幸福和樂，沒想到近期卻被日本媒體爆料，她利用生理期APP來記錄出軌的「愛愛次數」，夫妻倆因此決裂，攤牌的影音檔也被流出，讓她甜美形象瞬間被毀滅，即使她曾出面否認出軌仍遭到網友撻伐。而事件延燒多日，篠田麻里子也與丈夫對外發出離婚公告，正式宣布離婚。

篠田麻里子今（23）日稍早於個人IG上發出離婚公告，表示「致所有支持我們及關心我們的相關人士，非常抱歉讓大家擔心了，我們已經協議離婚。未來將繼續合作並共同撫養女兒長大。」但篠田麻里子也透露離婚細節不方便透露，給大眾造成不便與擔憂深感抱歉，但也希望大家能對她持續給予支持與鼓勵。

根據日媒《女性SEVEN》報導，篠田麻里子日前就被丈夫懷疑出軌，對象是旅行社的已婚總裁，兩人為此事爆發激烈口角，更揚言離婚，而知情人士透露，篠田麻里子的老公除了利用她外出時，使用她放在客廳的iPad查詢兩人LINE的聊天紀錄外，也下載她用來記錄經期的APP，只要出現「愛心」符號就是與丈夫行房的日子，「打針」符號則懷疑是與外遇對象發生性關係的時間。

但事後，篠田麻里子透過個人IG發文駁斥，在這段時間裡一直選擇沉默是為了保護家人，也婉拒了媒體的採訪，但她也強調「我沒有出軌，即使站在法庭上，也會這樣主張」對於私事造成的騷動深感抱歉，但也希望外界別再打擾她的親友以及工作人員。如今兩人宣布離婚，也再度引發熱烈討論。