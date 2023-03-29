澳洲一名男子以廉價的金屬探測器，在維多利亞州找到一塊重達4.6公斤的金礦石，專家鑑定後發現裡面的含金量達2.6公斤，最終以24萬澳元（約新台幣487萬）的價格將其買下，男子拿到這筆幸運之財非常開心，決定把錢都花在家人身上。

Amateur Australian gold digger finds $160k nugget https://t.co/MpIpSnpfUJ — BBC News (World) (@BBCWorld) March 28, 2023

根據《BBC》報導，黃金探勘公司Lucky Strike Gold經營者之一的坎普（Darren Kamp）透露，日前有一名背著大背包的男子走進他開的商店內，因為見過太多帶著愚人金（fool's gold）或看起來像黃金的岩石的人，所以起初他並沒有太在意，然而下秒男子就拿出一塊金礦石交到他的手上，並詢問「你覺得這值1萬澳元（約新台幣20萬）嗎？」

坎普鑑定了一下，回答他這可能值10萬澳元（約新台幣200萬），沒想到男子接著又拿出了另一半金礦石，一整塊完整的岩石重量達4.6公斤，裡面所含的黃金則有2.6公斤，坎普驚訝地說，這是他從業43年以來，看過最大的金礦石，最終他以24萬澳元（約新台幣487萬）的價錢將其買下。

坎普說，這名幸運男子打算把這筆意外之財都用在家人身上，更開心地和他說：「天啊！我老婆一定會覺得很幸福。」據報導指出，類似於該名男子的發現雖然少見，但根據估計，澳洲擁有世界最大的儲金量，而且全球許多體積較大的金礦，也都是在澳洲發現，維多利亞州更是19世紀澳洲淘金熱的中心。