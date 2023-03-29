波蘭一名男子走不出喪母傷痛，葬禮後竟偷偷挖出媽媽的屍體，帶回家放置於沙發上，伴屍長達13年，疑似還使用化學物質防腐，因此遺體都未腐壞，近日親戚造訪時才發現異狀，嚇得趕緊報警，男子恐面臨牢獄之災。

根據《每日郵報》報導，76歲馬里安（Marian L）居住在波蘭南部城鎮拉德林（Radlin），原本與母親相依為命，但母親在2010年過世後，家裡就只剩他一個人，馬里安也未和其他親戚聯絡，直到最近他的姊夫探訪，在屋外查看時發現不對勁而報警。

警方進到屋內後，發現馬里安家中有具木乃伊，放在電視機前的沙發上，檢察官喬安娜（Joanna Smorczewska）根據DNA鑑定結果指出，死者是名為雅德維加（Jadwiga L）的女性，也就是馬里安的母親，死於2010年1月，同月16日下葬，猜測馬里安私自將母親屍體挖出，警方至墓園確認，證實墳墓已被挖空。

喬安娜提到，馬里安可能在母親下葬後，馬上挖出遺體並製成木乃伊，自2010年以來，遺體就在這棟屋子裡，墓園距離馬里安家僅300公尺，推測他是騎自行車載母親遺體回家，使用化學物質保存，因為他家有很濃的樟腦丸味道，遺體才能過了13年仍狀況完好，目前馬里安被指控褻瀆屍體，而他母親的屍體已被運回墓園安葬。