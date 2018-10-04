隨屠殺起舞 器官移植未登錄不給藥

2018年10月04日 01:24 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

《屠殺》作者伊森．葛特曼在選前敏感時刻來台，再度引發正在爭取連任的台北市長柯文哲器官移植爭議，未料這場政治風暴持續擴大，竟橫掃全台境外移植器官患者；綠委趙天麟3日指出，國人赴境外移植，從2005年至今3128例，完整登錄者108人，登錄率僅5.6％；衛福部長陳時中表示，已要求各醫院年底前補齊登錄資料，未登錄者的抗排斥藥物將不提供健保補助。

境外移植3128例 僅108人登錄

台北市長柯文哲近日捲入活摘器官疑雲，立法院衛環委員會昨天邀衛福部長陳時中出席備詢。立委趙天麟質詢指出，國內2005年就修正《人體器官移植條例》，又稱「法輪功條款」，規定患者至境外接受器官移植後，回國接受後續移植治療，包含拿抗排斥藥物時，必須提供器官類目、所在國家、醫院及醫師等，共四項書面資料。

但趙根據器官移植登錄中心統計指出，2005年4月至今年8月，全台境外器官移植案件共3128人，其中完整通報四項資料者僅108人，比率5.6％，另1817人未完整通報，死亡884人，失聯319人，凸顯通報遺漏嚴重。他質疑，「連器官來源都不用登錄說明，患者還要遮遮掩掩，肯定有問題！」

衛福部統計，從1999年開始，每年來自美國、加拿大、日本的器官捐贈僅1、2例，但接受大陸器官數卻每年成長，從1999年66例，到2004年255例、2005年296例，2006年最高峰311例，後因法輪功條款要求資訊透明要登錄後，才開始下降。

趙天麟認為，國人境外移植來自大陸的器官比率太高，如果登錄狀況再不完整，恐讓台灣成為大陸有疑慮器官的使用大國，要求衛福部必須胡蘿蔔與棍子一起出。

資料不齊全 抗排斥藥物得自費

陳時中說，大陸買賣交易器官是有的，「在病患期待面跟人性黑暗面下，產生一些不是太好的情況」。他表示，已要求各醫院在年底前補齊登錄，如果未完成登錄、登錄不完整者，期限一過就要裁罰3到15萬元，並將考慮從抗排斥藥的健保給付一併下手，若年底前移植者未完整登錄，恐自費購買須吃一輩子的抗排斥藥。

(中國時報)