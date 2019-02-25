立委補選最新民調！民進黨恐全軍覆沒

2019年02月25日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

賴清德.陳其邁合體輔選! 人氣仍不如韓國瑜

第二波立委補選3月16日舉行，被視為2020年總統大選前哨戰。根據旺旺中時媒體集團就新北、台南立委補選區域進行民調，在「韓流」加持下，國民黨在這兩個深綠鐵票區都逆轉勝，若再加上金門、彰化兩席均是藍營較穩定選區，國民黨有機會全拿、民進黨補選4席恐全軍覆沒。

韓流助攻 台南三重料逆轉

高雄市長韓國瑜昨出訪星、馬前，前天先至台南市為國民黨候選人謝龍介輔選，接著又到新北市三重區為國民黨候選人鄭世維站台，場面盛大，帶動人氣可觀。

在台南市部分，謝龍介本人知名度高，加上韓流加持，根據旺旺中時民調，謝以34.9％支持度勝過民進黨候選人郭國文的24.3％，民進黨脫黨參選的陳筱諭則有11.9％，顯然綠營分裂也是導致郭國文陷入險境的原因。

新北三重原也是綠軍鐵票倉，且民進黨候選人余天曾在三重當選過立委，本人知名度也高，但鄭世維在韓國瑜幫忙造勢後，民調開始往上升，現以39.3％領先余天的33.2％。

綠營分裂 郭國文陷入苦戰

立委補選最關鍵的部分在於投票率。民調顯示藍軍投票熱情相當高，台南的部分，有70.3％表示一定去投票，18.4％可能去投，反觀台南綠軍只有58％一定去投票，22.5％可能投；新北部分則勢均力敵，藍軍一定投票有44.7％，可能投票25.8％，綠軍一定去投票有55.3％，可能投票26.5％。兩區投票率目前估計約6成左右。

從年齡交叉分析來看，謝龍介在各年齡層都勝過郭國文，在年輕選民部分表現不俗，20至29歲有37.4％支持，郭國文只有25.9％。在政黨比例上，郭國文只拿到泛綠59.4％的支持度，謝龍介在泛藍則得到80.7％支持，綠軍明顯分裂嚴重。

金門彰化 國民黨選情穩定

在新北三重，鄭世維特別受中年人支持，40歲至69歲間都贏余天，尤其在50至59歲，鄭以50.3％贏余天的27.1％；余天則在年輕族群以及70歲以上老年人支持度較高，20至29歲余天以37.2％比鄭世維的20.0％支持度還高。

總結來看，新北或台南這兩區過去都是綠營鐵票倉，國民黨在2008年立委選區改制後，從來沒贏過，但由於綠營派系鬥爭及韓流加持，藍軍情勢大為看好。而民進黨在金門選區並未推出人選，國民黨徵召的前縣議長洪麗萍選情穩定，加上彰化第一選區原就是藍軍地盤，國民黨提名的柯呈枋情勢看好，民進黨有全軍覆沒之虞。

本次民調訪問日期皆為2月22日至23日，台南抽樣1006人，新北抽樣1007人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

(中國時報)