如果問老師、學生和家長，10月31日是什麼日子，大家大概都知道是萬聖節，因為很多老師會要求家長幫學生裝神弄鬼，搞得大家都很累。但能夠回答出來這天是蔣中正總統誕辰紀念日的，如果不是零，恐怕也沒有幾人，而且這些人也應該都上了年紀的。

萬聖節和聖誕節一樣，都是源自西方的節日，而且和宗教有關。現在學校幾乎全盤西化，如果說萬聖節要慶祝，那麼剛過的教師節是否更應該慶祝，但教師節幾乎是無聲無息地過了，難怪現在小孩都是「不給糖就搗蛋」，對老師缺少感恩和敬意。

現在政府想盡辦法「去中」，和中國大陸有關的節日盡量淡化或取消，和台灣有關的，如台灣光復節，又因為統獨因素不想提起。只有那些對執政有利的，例如228紀念日，才會大肆宣傳紀念，長久以後，台灣的老百姓變成失去歷史的無知人民。

知名作家陳之藩說遠離家國，四處飄泊的遊子類似失根的蘭花，那麼沒有自己的傳統文化節日，一昧向西方看齊的節日慶祝，是否類似數典忘祖，認西方節日做父呢？

以清明節和萬聖節為例，清明節是中華民族的傳統節日，也是最重要的祭祀時節。通過祭祖掃墓來表達哀思，追念先人的恩情，寄託對先人的懷念。萬聖節主要流行於美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭等西方國家，按照當地的習俗，當晚小孩會穿上魔鬼化妝服，戴上面具，挨家挨戶收集糖果。隨著商業化的演進，受到西方世界影響的亞洲地區卻也開始學習，但萬聖節除了以鬼怪和靈異相關之外，又有什麼實質的意義？

東方的節日主要源於歲時節氣、祈求自身和家庭吉祥幸福，節日習俗以團聚、感恩和敬祖敬神敬天為主題，其原因主要是東方人對生命價值的追求是以健康長壽和家庭和樂為目的，並通過對祖先、對上天的奉祀來實現。

西方的節日主要源於宗教及相關文化，緬懷唯一的神祗（如上帝或耶穌基督）、祈求庇護，節日習俗主要以玩樂為主題，其原因主要是西方人尊重個人價值，對生命的追求以成就個人為目的，尊敬祖先和上天的文化非常淡薄，節日的意義是歡樂多於感恩。

傳統的價值對於小孩人格的塑造非常重要，如果我們教他們禮義廉恥、忠孝仁愛信義和平，教他們敬天愛人、感恩祖先，小孩就會長成知書達禮、優雅有格調的公民。否則現在忠孝、仁愛、信義、和平只是台北市的4條路名而已，誰又在乎這8個字的涵義和重要性。

清朝的思想家龔自珍說過：「滅人之國，必先去其史。」這本是敵人要來做的，現在台灣卻是自己不知不覺地自我了斷，以後的小孩可能真的是「問今是何世，乃不知有漢，無論魏晉。」唉！

最近翻開各個幼稚園或國小的聯絡簿，都會出現「請準備萬聖節，為小孩打扮」的類似字句，家長們為此傷透腦筋。萬聖節到底和我們有什麼關係？先請所有的老師們覺醒吧，萬聖節是西方的節日，不要再強迫所有小孩打扮了！

（作者為前國立台北商業大學校長）