台灣的九合一選舉目前進行的如火如荼，候選人都以揭發對手過去的不良背景，或擔任公務時可能參與的弊案，所以很多人認為台灣的選舉，太過負面。

其實，以目前各地候選人彼此揭發的可疑弊案，及驚天的與黑金掛勾的漏網新聞，可以看出台灣選舉也有正面的意義，那就是每逢選舉可以檢驗候選人，及各級政府牽扯很多弊案。這種現象也成了定期檢視，各個政治人物、及其政黨的運作，是否經得考驗的時候。

多年來我們希望台灣進入公民社會，但由於執政黨以政府預算為控制輿論的手段，使傳媒無法公正的發揮監督的功能，反而使很多政客與政府的陰暗面，被包疪而無法曝光，影響了人民「知」的權利，藉着定期選舉可以由政界人士，因不同黨派關係而打擊對手，努力揭發很多不當政客行為，及他們所參與的不法弊案，讓人民獲得更多真實的訊息，以便在投票時作出正確的抉擇，這是一在片負面選舉中的另一正面義意。

長期以來政界與黑金掛勾傳說，這次被件件拋出照片及名單，得到印証，蔡英文旁邊站着有黑金傳說的黃承國，另包括內政部長及警界人士，在不當場所黑白共餐，歷歷在目，可以供民眾作重要參考。

這次選舉也另曝露了一個現象，就是縣市長很擅長以都市更新及建設，使城市很快的被包裝得光鮮亮麗，而獲得五星級縣市長的評價，但這些速成建設卻經不起考驗，其中最值得關注的是桃園及新竹市。

桃園市的八德體育中心的羽球館，遇到地震就塌掉整個天花板裝潢。另一合宜住宅剛完工就屋內漏水。市立總圖書館也傳出施工有問題，也有以限制性招標，綁定特定廠商，這些都是市民所不知道的「施政」！

民眾黨剛辭立委的蔡壁如則列出了新竹市的「施政建設」，她列出了7個案子，但她漏列了另一個「關埔國小」建案，及公園不適用的建案，所以洋洋灑灑一大堆，都是預算少而邊施工邊追加，最後都以预算的倍數才能完工，真是引人疑竇的建案，如果不是這場選舉，恐怕也不容易被發現，值得人民及檢調單位進一步的追查。

桃竹兩市的建設內幕，則是民進黨籍的市長，可以輕鬆的由黨主政的中央，取得「前瞻預算」補助，議會則看在大筆的中央經費，都配合輕鬆通過各項建案，如此套路塑造了「星級市長」，再經過特定的包商可能產生的政治獻金，引人瑕思。

「明星市長」的光芒之後，有很多故事待人深掘！

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