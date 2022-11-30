民進黨在九合一地方選舉重創，蔡英文為敗選請辭黨主席，黨內連日來點名的「戰犯」包括：黃承國、何志偉、林智堅、林錫耀、林鶴明、洪耀福、洪耀南、網軍、側翼、周玉蔻、四叉貓、王浩宇、焦糖陳嘉行……等等好多好多。請問，難道這群人不是2020總統大選拿到817萬票的致勝功臣？

致勝功臣，講什麼都對，敗軍之將，講什麼都錯；這群人當時強打抗中保台牌奏效，今天卻淪為過街老鼠，正應驗俗話說的「囂張沒有落魄的久」。他們囂張的時候哏圖治國、網軍、側翼攻擊在野對手、關中天新聞台、防疫黑箱上下其手、迴避監督、護航利益。在黨政生態系的共犯結構中，官官相護、環環相扣，抱團取暖、擦脂抹粉、顛倒黑白……全黨鼓掌好棒棒。黨政核心的高層們不思檢討，盡環繞在「非民進黨主要成員」，大打太極拳有何意義？

蔡主席說「雖然中央很努力，但沒有突破現有的地方政治結構」，這又把黑的說成白的，既然定調慰留蘇貞昌，這要如何找戰犯？前面講的不就全是廢話？國民黨、民眾黨候選人選前被打得搖搖欲墜，綠媒封關民調一面倒看好，競相報導民進黨候選人造勢活動激發出支持者熱情，年輕人比例不低，形勢大好……，這些2020大選用過的形容詞照搬不誤，毫無違和，不是嗎？

俗話說「騙子能騙多久，是由傻子來做決定」，當日本學者小笠原欣幸選前神預測「藍15、綠5、白1」，遭周玉蔻出征打臉「不準啦」，所謂的「戰犯」，難道只有周玉蔻嗎？試問，操盤的黨政高層們有人緊張或示警嗎？不就是繼續騙下去嗎，只是被騙過一次的選民，這次不想再被當傻子。

「中央很努力」嗎？借用內政部官方小編一句話「笑死！」，就看看蘇貞昌還能裝睡多久？

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