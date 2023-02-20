大凡宮鬥劇最為動盪的時刻，就是最接近權力之前，也最令人步步驚心。柯文哲想選總統，腦袋閃過3秒鐘，從此民進黨就再見、不送；賴清德突襲登記黨內提名初選，從此英、賴貌合神離；賴清德爭了黨主席，果如府發言人說「給予祝福」？還是一場宮鬥大戲才要登場！

民進黨歷經敗選，黨務、政務系統人事大洗牌，政局依舊動盪不安。陳建仁內閣上任18天，遭民眾黨立委陳琬惠踢爆行政院發言人陳宗彥11年前涉嫌接受酒店業者性招待的黑料；如果加上之前民進黨中執委郭再欽的學甲廢爐碴案遭起訴，兩案相似之處都是超過10年的台南舊案，都發生在賴清德擔任台南市長期間，輿論合理懷疑，這些陳年往事是否針對賴清德而來？

然而，誰敢動副總統兼執政黨主席？這背後勢力細思極恐，絕不可能是孱弱的在野黨，卻迂迴透過柯文哲的民眾黨立委陳琬惠爆料，迴避「內鬥」動機論的意圖顯而易見。疫情期間「3+11」造成破口的決策，原本防疫指揮官陳時中第一時間推說是「防疫副指揮官陳宗彥主持會議的決定」，等陳時中搞清楚陳宗彥的靠山是副總統賴清德親信人馬，這個黑鍋就只能硬吞下肚自己來扛。

所以，如果只是想拉陳宗彥下馬，從南檢監聽資料大費周章弄出個「小芸有空嗎」的私訊截圖，項莊舞劍的對象應是賴清德而不是陳宗彥，只有黨政高層才有權力把陳宗彥捧得高高的，再將他重重摔下。

台灣過去不是沒有發生過政爭，李登輝時有主流、非主流之爭；陳水扁時有11寇之爭；馬英九有馬王政爭，每一次都造成政壇動盪不安，台灣元氣大傷。衷心期盼「英賴政爭」千萬別發生，禍起總統府宮牆，非台灣之福！？

賴清德主政的陳年舊案被掀開應是警訊，若不是「有心人」長期蒐證，不可能辦到，南檢的資料外流代表著國家機器正在鬆動。賴主席處理黨內學倫爭議、黨職排黑條款，隨即就發生「陳宗彥事件」，就算是純屬巧合，為了安定民心，為了曾經發生劉姓府副秘書長筆電被駭流出「打賴小組」後被調職的傳聞，蔡總統應該出面澄清，以免底下派系傾軋，宮鬥愈玩愈過火！請問，小英有空嗎？

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