《美麗島電子報》公布一份關於2024總統大選的民調，各方解讀不一。數據重點呈現：一、侯民調大於郭。二、二人對決時，侯大於賴、賴大於郭。三、一旦柯文哲參選形成三方會戰，無論國民黨推郭或侯，賴清德都贏。

至此，藍營內部爭論該辦初選與否，以及因個人好惡評價郭、侯兩人參選正當性的雜音應可休矣。理由極為清楚，無論國民黨推派出來的總統候選人多麼具有程序正義性、參選正當性等主觀條件，都不敵柯文哲一旦參選將嚴重拉低藍營勝選機率的客觀形勢。因此，國民黨高層該思考者，乃是如何將勝選變數減至最少，而非機械式的、形式公平式的選出民調領先者推為黨籍總統候選人，如此將大大誤判形勢。

根據邏輯學「奧坎剃刀理論」，最簡單的解決方案將是最好的選擇。更具體的說法是，千萬不要把解決方案複雜化，即便複雜化後仍可能解決，卻也徒增變數，此與俗諺「多一個香爐多一隻鬼」相同邏輯。

「如無必要，勿增實體！」。同理，藍營若想贏得2024大選，首要該努力之事，乃是減少變數，亦即必須盡力促成只有兩組總統人選的選戰形勢，如此才能極大化勝選可能。

所有藍營支持者必須清醒的認知到，國民黨想贏，需要的是一位能促成在野統一陣線，共推一組人選對決民進黨的總統候選人，而不是一位個人戰力強卻無力整合在野的候選人。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※