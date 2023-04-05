台灣自2000年阿扁執政起，「拚經濟」是台灣最夯、最熱、最有正當性的政治口號與執政路線！但實務上則證明一件事，即「拚經濟」從來都是「假議題」 台灣的經濟從來都不是政客拚出來的，而是台灣民眾一步一腳印、兢兢業業，苦幹實幹積累出來的。阿扁的拚經濟就曾被馬英九質疑過！

2008年，馬英九執政以來，確實在拚經濟，諸如兩岸共同市場、ECFA、服貿協議等等，但台灣民眾並不領情，跟著暴力小英在「拚政治」，仇中、改課綱等等，對於拚經濟根本不在乎。

2016蔡英文執政，拚的經濟，毫無疑問地是在拚民進黨一干政客的經濟，更是直接搬上檯面上的拚民進黨的經濟，也就是明晃晃的把貪汙搬上到檯面上。然而台灣民眾依然無感！

所以，縱使不論台灣政客拚私人經濟，也就是明目張膽的貪汙，台灣民眾對拚經濟根本滿不在乎、不以為意，所以拚經濟根本不是台灣政局議題的「主題」。遑論台灣至今2023及之後的政局主題是「政治」。也就是「和平與戰爭」、「各種形式的統與獨」、「親、和、仇、敵中vs 親、和、仇、敵美」，這些都與經濟發展風馬牛不相及，都是直直白白的政治問題！

美國要把台灣變成ground zero（核爆中心），連台灣人命都不在乎了，豈會在乎台灣經濟？

至於大陸，有個探討點，其一，大陸始終克制攻台，不攻台至少維護了台灣的經濟。此外，大陸建設連接兩岸的跨海大橋的大陸端；洪秀柱亦曾表示，大陸有傳聞將來會是「一個省認養台灣一個縣」的發展台灣經濟，但這些「拚台灣經濟」的方針無論何種，都有個前提，就是「認不認同是中國人？」及「九二共識」，這些都是「政治問題」。

政治問題是台灣人民2024起無法避免也必將面臨的問題，且不是台灣人「要不要」的問題，而是「何時面對」的問題了！

郭台銘在僑界講話，一開場就引用柯林頓的「笨蛋，問題在經濟！」以此看來，郭台銘一開始就弄錯方向，表示他根本不用心，還在拿20多年前阿扁時代的政治口號在呼喊，或是郭台銘背後下指導的人或主體根本不在乎台灣當前面對的真實問題！

台灣人不需要俘虜，而是需要一位能真正保台的總統。郭台銘，誠如你自稱依然年輕氣盛，且毫無對台灣未來的真心，真的不適合當總統。

此外，在台灣最關鍵的美中台關係上，郭台銘一句「是我給大陸人飯吃」展露出他的狂妄、跋扈，傷害大陸人民情感與尊嚴；郭台銘赴美投資出爾反爾，不僅踐踏其誠信，亦毀棄美國對他的信任。美中台關係上，郭台銘已得罪大陸與美國，這樣的人當總統又要如何帶領台灣維護與北京和華府的關係？

郭台銘肯定知悉他得罪美國與大陸的事實，他本身對台灣人民的生活與台灣的未來也毫不上心，但他仍處心積慮地要參選2024總統，唯一的合理解釋，就是郭台銘其實是為了自己的私利，要將台灣挾持做為他和美國及大陸重新談判企業重生的籌碼，所以如此為之？

在此思路下，郭台銘會拿著虛無飄渺、似是而非但陳舊不堪的假議題「拚經濟」來說嘴，邏輯上也就可以理解了。也由此，更讓人豁然開朗，原來當初郭台銘處心積慮地購買疫苗，操作「全台民眾欠他一條命」的概念，其中真正的動機，說穿了就是為了選總統，根本不是郭台銘當初巧辭飾言的「為了眾生」！

郭台銘，你可以對台灣民眾真誠一點嗎？（作者為自由撰稿者）

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