中共解放軍宣布8日起至10日進行環台軍演，國防部9日上午公布最新數據，自8日上午6時至9日上午6時為止，偵獲共機71架次，升高台海緊張情勢，引發國際高度關注。

此次共軍出動包括蘇愷30、殲11、殲10、殲16、TB-001無人機、運9通信機、運8反潛機、轟-6K、運油20及空警500。解放軍單日擾台最多共機架次的紀錄為去年12月26日的單日71架次，此次同樣被偵獲71架次，平了史上最多紀錄。

4月8日一早共軍東部戰區微博公佈，新聞發言人施毅陸軍大校稱4月8日至10日，「東部戰區按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。且這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

4月8日下午中國央視報導，接令後，戰區陸軍遠箱火（箱式遠程火箭炮），海軍驅護艦（驅逐艦與護衛艦）、導彈快艇（022型），空軍殲擊、轟炸、干擾、加油等機型，火箭軍常導火力單元（東風系列常規戰術彈道導彈）等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。當天演練，重點檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制資訊權能力，任務部隊同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢；福建兩海事局發布消息稱，從8日至20日之間，有7天將在福州和平潭兩地的海域舉行不定期實彈射擊。福建海事局也宣布從10日7時至20時，在平潭長江澳附近水域實彈射擊。

另美軍早上公布「尼米茲號」航母演訓照片。我陸委會譴責中共故計重施，台灣不冒進。我國防部在4月8日罕見透過上下午記者會與國內媒體報導，透露中國機艦在台灣周邊活動、以及海軍海巡艦船齊力阻止共艦進入我24海里等情況。直至4月9日上午我國防部公布，偵獲8日（星期六）0600時至4月9日（星期日）0600時止，偵獲共機71架次、共艦9艘次；其中蘇愷-30戰機8架次、殲-11戰機4架次、殲-10戰機16架次、殲-16戰機10架次、TB-001無人機與運-9通信對抗機及運-8反潛機和運油20機同空警500機各1架次、轟-6K機2架次，分在台灣海峽中線北、中、南端越線、台灣西南國際空域進行「環台島」戰備警巡。

回顧去年8月4日12時至7日12時共4天，共軍環台軍演後，同年11月10至19日美日同盟在日本西南群島的津多羅島、奄美大島以及德之島進行10天針對性之「利劍23」（Keen Sword 23）演習護島聯合演習。

因此，從共軍此次以維護領土主權為由，也將演習名稱命為「利劍」聯合軍演，並將各軍所屬的兵種視為一把「利劍」並以聯合行動、進行「環台島」戰備警巡與演習，此與去年美日「利劍23」聯演，兩者有異曲同工之妙。然共軍此次聯演等，當然首要演習針對性是劍指台美，其次，演練給近年日本支持台灣有事，就是日本有事之舉。第三個，也是向即將在11日起進行的美菲「並肩演習」中的菲律賓警示意味濃厚。

再者，從去年美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍隨即在8月4日12時至7日12時於台灣周邊劃設六個演習禁航區進行陸海空火箭軍等演練與火力打擊，本次與前次相較，未發現有劃設禁航區。

筆者從近一年的共軍海空軍兵力往來台灣周邊海空域活動情況發現，其實六個禁航區一個也沒消失之外；從共軍東部戰區明確稱「環台島」戰備警巡、以及近幾年共軍戰、轟機與其他特種機型對我進行繞圍台等作為，也從未看過有劃設禁航區情況。從台灣海峽中線與西南國際空域之戰備警巡，共軍已經明示提升至「環台灣」戰備警巡。具前述，「無須劃設禁航區」。「環台灣」戰備警巡主力以戰、轟機群為主、海軍作戰艦群為輔。

至於為什麼沒有特別劃設武器試射靶區，除了常規陸軍遠程火箭炮，推斷可能是將在10日於平潭附近試射。至於東風常規導彈火力試射靶區未劃設，推斷是本次我總統與美國眾議院議長是在美國本土進行；去年裴洛西抵台，美軍航母欲抵近台灣東部海域護衛。共軍環台軍演試射東風系列常規戰術導彈，落點精準至禁航區，致後續美國航母不敢抵近台灣。

據信，除非後續美軍「尼米茲號」航母或其打擊群內神盾級導彈驅逐艦有所抵近台灣敲鑼打鼓之舉，情況可能將導致共軍火箭軍東風常規戰術彈道飛彈或遠距巡弋攻船導彈，將有所行動，並立即劃設火力試射區以示威懾。

筆者曾於3月11日大膽預測：共軍反制「蔡麥會」的圍島鎖台行動，共軍各軍兵種概括的演練情況中，在海軍方面發現以往中國海軍在台灣周邊海域巡航，以東部戰區海軍第六驅逐艦支隊所屬作戰艦擔任。然此次共軍環台島軍演，連駐第三驅逐艦支隊052D型驅逐艦（滿仔排水量7000噸）太原號/131（由我海軍康定級滿載3600多噸迪化艦與海巡署滿載100噸10079艇合力攔截）、蘇州號/132（我無人機監控）、054A型護衛艦徐州號/530（圖片）、福建三都澳第15護衛艦支隊054型護衛艦（滿載3900噸）馬鞍山號/525（我成功級滿載4000多噸張騫號）等部分海軍兵力，也投入此環台島戰備警巡與「聯合利劍」演習，代表指揮管制與兵力運用單位擴大。

由於第一天海軍兵力才由平時3或4艘次增至9艘次，後續仍要看水面兵力是否會增加外，我方更須注意對手潛艦部隊行蹤是否有暗藏在其中。前者共艦的動向，也是引發美海軍P-8A反潛巡邏機出現在巴士海峽周邊空域抵近偵察的主因，而非部分人士宣稱支援我軍兵力。

續在共軍022型導彈艇演練方面，雖然此型艇的機動性高、且快速、具遠距100多公里射程之鷹擊83攻船導彈。但由於其噸位約為200多噸，僅屬於近岸防禦之「小利劍」。用於狼群戰術，針對打擊我外島大型船艦運補與戒護作戰艦形成威脅。也由於其體積小，防空打擊力較為薄弱，海面探測距離短，這類型需搭配具有中遠距偵測能力之中大型作戰艦或岸置觀通系統引導對敵打擊，才能凸顯其密集地水面群體打擊能力。

最後，從目前共軍視頻、共軍軍機航跡、軍艦大概活動情況與艘次、以及陸軍炮兵與火箭軍等相關資訊，初步斷定共軍各軍種所屬各兵種仍在各自演練的階段，還未進入軍兵種聯合作戰的階段，僅空中兵力演練各型戰機紅藍對抗、戰轟機編隊防空制海打擊、後勤機型如預警機、遠干機、加油機以及無人機等支援前者作戰機群，執行指管通情監偵、電子戰、空中加油等任務外，反潛機模擬支援海上兵力進行反潛訓練、共機無行繞台之舉（從巴士海峽或宮古海峽）、海上編隊呈現第三驅逐艦支隊已經納入環台灣戰備警巡與聯合利劍演習支援兵力；陸軍各炮兵與火箭軍旅，仍在進行集結與模擬進入對遠距打擊陣地。至於有無達到四軍聯合的層次，需持續觀察。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※