向美航母示威 伊朗主動證實彈道導彈試射

2018年12月11日 21:19 中時電子報 盧伯華

伊朗試射彈道導彈

據伊朗準官方法斯通訊社(Fars)報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍指揮官哈吉扎德(Amir Ali Hajizadeh)證實該國已進行美國國務卿蓬佩奧所說「非常重要的」彈道導彈試射。

俄羅斯衛星通訊社報導稱，哈吉扎德表示，伊朗軍方有望增加本國彈道導彈的射程，而且在這方面伊朗沒有技術限制或協議的約束。他說，目前伊朗彈道導彈的最大射程為2000公里。

伊朗曾於2017年9月底，展示了射程可達2000公里的賀蘭姆沙(Khoramshahr)彈道導彈。

據美聯社指出，美國以伊朗進行彈道導彈試驗為由，敦促歐洲國家跟隨美國恢復對伊朗進行制裁。

根據2015年的核協議，伊朗「被要求」停止對彈道導彈的試驗，但是協議內容卻「不禁止」伊朗進行此類測試。

儘管伊朗並違反核協議，但美國總統川普在今年5月份宣布退出核協議，而歐洲國家仍然試圖挽救這項約束伊朗不得發展核武的協議。

本月初五角大廈消息人士曾指出，美國海軍史坦尼斯號(USS John Stennis)航空母艦戰鬥群將進入中東地區水域，此派遣艦艇的目的是向伊朗展示美國的武力，史坦尼斯號航母將在中東停留約2個月，大部分時間都會在波斯灣。消息人士稱，這艘航空母艦「肯定會對該地區水域內任何可能有敵意的伊朗活動造成威懾作用」。

(中時電子報)