肝癌為國人十大癌症第二大死因，但許多患者直到被驗出罹患肝癌之前都完全沒有感覺，醫師表示，肝癌早期通常沒有明顯症狀，而且與飲食有密切關係，建議應盡量少吃4種食物，才能避免肝癌上身。

中醫師樓中亮在「樓中亮預防保健網」專欄中指出，台灣脂肪肝的盛行率高達四成，而肥胖、高血脂、高膽固醇都與脂肪肝有關，同時會增加肝硬化與肝癌風險，要避免肝癌上身，應少吃下列四種傷肝食物：

1. 重口味及油膩外食

2. 應酬時的大魚大肉

3. 炸雞

4. 珍奶

樓中亮表示，長期吃上述這些高油、高鹽、高糖、高脂的食物，又缺乏運動，都是導致脂肪肝的原因，他建議飲食應儘量清淡，只吃七分飽就好，並維持規律運動，才能降低脂肪肝發生機率。

此外，樓中亮提醒，每日酒精攝取量，啤酒約1罐(360毫升)、水果酒約120毫升、烈酒約30毫升。飲酒過量會導致酒精性脂肪肝，引發肝纖維化或肝癌。除了不過度飲酒，還要盡量避免熬夜，夜晚11點至凌晨3點是肝膽經循環與修復時間，熬夜會使得肝膽經無法正常運作，導致身體產生病變，引發疾病。

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(中時電子報)