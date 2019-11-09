尹子維發文。（圖／翻攝自尹子維Terence微博）

「大陸第一美胸」徐冬冬7日爆動割粉瘤手術出意外，緊急送醫後一度昏迷不醒，大她15歲的前男友尹子維昨(8日)在微博發聲，透露已連絡上徐冬冬，兩人也有講到電話，徐冬冬很堅強，還安慰尹子維不用擔心，她過幾天就能出院，尹子維坦言聽這消息後，第一個感覺就是無奈又不可思議。

徐冬冬去年認戀尹子維，今年8月兩人宣告分手，但強調還是好友，近日徐冬冬動刀切除右肩粉瘤出意外，因失血過多緊急送醫，尹子維得知消息後驚訝又覺得難以置信，「怎麼一個小手術可以變成那麼危險的一個時刻？」跟徐冬冬通上電話後，更令尹子維心疼。

尹子維說，徐冬冬清醒後直說自己沒事，要尹子維不用擔心還是安心去工作，「雖然我們最近不是很近，但是我很理解冬冬做的一切，都是為了工作能做的更好，能給家人多一點付出。脂肪瘤的事之前就聽她說過，但是因為工作一直沒有時間去處理」，嘆徐冬冬若能早一點處理可能就不會演變成這麼嚴重。

尹子維最後表示，自己只能用這種方式心靈上支持她，盼徐冬冬早日康復，也不要再受網友負評影響，粉絲回說：「你還是愛她的吧」、「希望你也健康幸福的生活啊」、「其實希望你們結婚」、「意外總是讓人意想不到，沒事會好的」。

(中時電子報)