劉真22日病逝北榮，追思靈堂在龍巖會館舉辦，29日是靈堂開放最後一天，綜藝大哥大張菲、孫德榮、阿Ken、Lulu、崔佩儀、貝克宇母子，以及林俊逸等人皆現身哀悼。
崔佩儀表示:「覺得劉真老師是很幸福的人，有辛龍這麼愛她，希望他可以好好把女兒養大」，林俊逸則說:「劉真老師是《超級模王大道》評審老師，謝謝劉真老師給予的一切幫助跟鼓勵，我們晚點見。」他提及劉真是個有耐心但嚴格的老師。
(中時 )
劉真22日病逝北榮，追思靈堂在龍巖會館舉辦，29日是靈堂開放最後一天，綜藝大哥大張菲、孫德榮、阿Ken、Lulu、崔佩儀、貝克宇母子，以及林俊逸等人皆現身哀悼。
崔佩儀表示:「覺得劉真老師是很幸福的人，有辛龍這麼愛她，希望他可以好好把女兒養大」，林俊逸則說:「劉真老師是《超級模王大道》評審老師，謝謝劉真老師給予的一切幫助跟鼓勵，我們晚點見。」他提及劉真是個有耐心但嚴格的老師。
(中時 )
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