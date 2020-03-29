林俊逸神情哀痛。（吳松翰攝）

劉真22日病逝北榮，追思靈堂在龍巖會館舉辦，29日是靈堂開放最後一天，綜藝大哥大張菲、孫德榮、阿Ken、Lulu、崔佩儀、貝克宇母子，以及林俊逸等人皆現身哀悼。

崔佩儀表示:「覺得劉真老師是很幸福的人，有辛龍這麼愛她，希望他可以好好把女兒養大」，林俊逸則說:「劉真老師是《超級模王大道》評審老師，謝謝劉真老師給予的一切幫助跟鼓勵，我們晚點見。」他提及劉真是個有耐心但嚴格的老師。

(中時 )