紅襪16日和洋基大戰，雙方各敲11支安打，但是洋基仍以11-5獲勝。紅襪先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)辛苦撐了5.1局退場，責失8分吞敗。洋基「紅髮哥」弗雷塞(Clint Frazier)棒子火燙，繳出3安猛打賞與5打點。

在這波6連敗之中，紅襪每場平均可得5分，但足足被打了63分，失血如此慘重，打線再厲害都沒用了。先發輪值裡，戈德利(Zack Godley)自責分率8.16，韋伯6.75，艾沃迪5.93，終結者沃克曼(Brandon Workman)亦高達4.76。

儘管四縫線速球仍飆得很快，艾沃迪的指叉球和切球都遭洋基打者鎖定，6局下他挨了4支安打，3支是結實的長打，包括弗雷塞的3分彈，都是追著他的切球和指叉球打。洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)4局下周旋了幾球，最後仍是對準艾沃迪的指叉球轟成兩分炮。

洋基左投派克斯頓(James Paxton)狀況回穩，6局失3分終於摘下本季首勝，自責分率7.04仍然偏高。「4割男」勒瑪修(DJ LeMahieu)在一次出棒時扭傷左手拇指，還不確定是否掛傷兵。隊上兩管大砲賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)目前都養傷中。

(中時新聞網)