滾筒洗衣機狂吐鈔，女網友打開洗衣機，驚見厚厚一疊鈔票。(圖/翻攝自爆怨公社)

家中改用滾筒式洗衣機，女網友先撿到厚厚一疊鈔票，隔幾天又撿到2600元。（圖／翻攝自爆怨公社）

洗衣服前忘記清空口袋，偶爾會發生悲劇！女網友發文分享，最近家裡改用滾筒式洗衣機，常常會一打開門就撿到錢，幾天下來竟然累計了7600元，引發網友熱議，這是老公給的小費快收起來，也有人羨慕地說，這台洗衣機就像聚寶盆，缺錢就來洗衣服。

女網友24日在臉書社團《爆怨公社》上分享，用直立式洗衣機常洗到衣服打結，還甩不出個什麼東西來，但改用滾筒式洗衣機之後，該出現的東西還會自己滾出來，每次洗完之後打開洗衣機，都可以獲得神秘小驚喜！

從原PO分享的照片中可見，洗衣機外圍凹槽接縫的部分，竟然躺著一疊厚厚的千元鈔票，讓許多網友看了羨慕直喊，「別人家的洗衣機總是不會讓人失望」、「好厚一疊」、「缺錢的時候就要洗衣服」，另也有人猜測，這大概有5000元。

事隔2天後，該位網友再度發文分享，幸福實在來的太快！根據他貼文中的照片得知，超幸運的女網友再次在洗衣機的凹槽發現鈔票，而這次一共有2張1000元、1張500元和1張100元。洗個衣服就可撿到7600元，超幸運的事情，也引來2萬多位網友狂讚。

不少網友紛紛留言表示，「這是聚寶盆吧！」、「簡直是滾筒洗衣機的最佳業配文」、「老公給的小費」、「這個時薪我可以」、「可以去你家幫忙洗衣服嗎」、「看樣子家裡某人的私房錢不少喔」、「愛情來的太快就像龍捲風」。

(中時新聞網)