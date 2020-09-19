中天《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，劇中歐陽妮妮與狄志杰飾演的鬼魂「十一少」互動逗趣，他陪她在遊戲世界打怪，他的前世姻緣也將解謎。狄志杰回憶，有一場鬧腦袋掉到地板、靠特效接回身體的戲，讓他印象深刻，該場戲分2次拍攝，自己分別演出「腦袋」與「身體」，再靠後製特效接回，「移花接頭」畫面相當逼真。

狄志杰形容，演「腦袋瓜」時，身體穿上綠Key服露出頭部，為呈現「腦袋瓜」滾動真實畫面，拍攝時他親自下海在地上滾；詮釋「身體」時，則需將把頭部包上綠Key布料，假裝自己是無頭鬼魂，驚慌尋找自己腦袋瓜。此外，該場戲歐陽妮妮邊慌張、邊從狄志杰的頭上跨越，狄志杰說：「鏡頭是拍攝特寫，我的頭真的就在妮妮的腳前面，很擔心我的頭如足球般被踢飛。」所幸順利完成演出。

歐陽妮妮形容狄志杰是暖心前輩，對戲時常鼓勵她、給她很多安全感。狄志杰則誇妮妮腦筋動得快、對戲情緒對接與反應很到位，有當演員的慧根，「在現場若你給她指令，排戲時順過一次，她就全通了」，也認為妮妮沒有刻板印象的大小姐脾氣，反而謙虛有禮，他日前喜獲龍鳳胎寶寶，妮妮還親自設計4件毛衣送他們全家，「這套毛衣，我們家到現在還在穿」。

狄志杰近期忙於舞台劇巡演，他透露，1歲9個月的兒子最近在學講話，老婆顏嘉樂傳影片給他，兒子直喊「爸爸加油！」讓他樂得到處獻寶，覺得再怎麼忙於工作，有兒子的這一句話，心裡瞬間感受到溫暖，「家人給你的力量是最強大的」。《腦波小姐》每週六晚上八點於中天綜合台首播。

狄志杰在《腦波小姐》演出清朝鬼魂。（麗像影業提供）

狄志杰（右）誇歐陽妮妮有當演員慧根，形容：你給她指令，順過一次就全通了！（麗象影業提供）

(中時 )