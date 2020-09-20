標榜保濕的韓國蝸牛面膜正夯，幾乎成為觀光客必買的熱門商品，不過直接讓蝸牛在臉上爬倒是頭一次見，一家美容院推行「蝸牛美容法」，竟直接讓好幾隻非洲大蝸牛在顧客臉上爬，聲稱蝸牛可以吞噬死皮，天然黏液還可補充膠原蛋白，真實畫面曝光讓眾人嚇傻。

力抗皮膚老化，《路透社》報導，約旦一家美容院力推「蝸牛美容法」，聲稱當非洲大蝸牛爬過臉部時，所產生的黏液會吞噬死皮、打開毛孔，並補充膠原蛋白，強調是一種純天然的美容方法。有顧客受訪時表示，這比坊間的肉毒桿菌便宜許多，起初經歷第一個療程時很想停止，但之後她堅持下來而且還放鬆到睡著。

畫面曝光後眾人嚇壞，紛紛表示「太可怕了吧！」、「我到底看了什麼？」、「這太怪了，我永遠不會嘗試它」、「不了謝囉，我很好」；蝸牛爬臉除了看起來嚇人，還有人提醒，蝸牛帶有的廣東住血線蟲及沙門氏菌恐導致皮膚感染，嚴重的話可能致死，不可掉以輕心。

(中時新聞網)