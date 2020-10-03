朱海君搶歌后帶亡父的愛 NONO超暖心緊跟在旁

2020金曲獎 星光大道直擊！誰是紅毯最美女星？

第31屆金曲獎今（3日）晚將隆重登場，今年是首度移師在台北流行音樂中心舉行，在下午首先登場的金曲紅毯上由蔡旻佑、瑪麗搭檔擔任紅毯主持人，而叩關台語歌后的朱海君豪開中門，東西半球若隱若現，尺度之大辣翻全場。

朱海君豪開深V，辣翻金曲紅毯。（圖／廖映翔）

以《花開的時》入圍最佳台語女歌手獎的朱海君，以一襲超深V白金色禮服，閃亮亮登上金曲紅毯，朱海君豪曬東西半球，有料上圍讓全場觀眾眼睛大吃冰淇淋，朱海君被問到如果成功得獎，老公NO NO會如何慶祝，對此，朱海君則表示，她也不知道「大家就拭目以待」。

金曲獎上不只星光大道眾星雲集，今晚的表演卡司更是陣容豪華，有魏如萱以歌手身分跨界主持頒獎典禮，典禮還安排共10段的表演，不只有準歌后梁靜茹、王若琳、嘻哈男神瘦子E.SO與OZI，還有「行走CD」的林俊傑（JJ）壓軸演出。

而頒獎嘉賓也相當吸睛，集結天后蔡依林（Jolin）、徐若瑄、陳嘉樺（Ella）、上屆金曲歌王Leo王，準媽咪徐佳瑩也挺著8個月孕肚到場力挺，讓金曲獎還沒開始就讓觀眾都期待不已。

(中時新聞網)