賈靜雯今過46歲生日，外貌根本看不出年紀。(圖／粘耿豪攝)

賈靜雯感嘆今年不好過 46歲生日願望盼回歸正常

今(7日)是賈靜雯46歲生日，6日她出席精品珠寶形象概念店開幕剪綵，以一襲寶藍色深V高衩禮服現身，高貴又典雅，活動結束後，她也在臉書曬自拍美照，邪惡視角「讓項鍊卡深溝」，引起網友熱議。

賈靜雯曬出絕美自拍，由下往上拍的邪惡視角，明顯可看到「項鍊卡深溝」，另外一張側拍照，禮服深V開高衩設計，讓她上下都露，典雅中又不失性感，不僅容貌凍齡，連身材都維持相當好，完全看不出她今天過46歲生日，令人驚嘆不已。

而賈靜雯出席活動也被問到，老公修杰楷會不會送生日禮物？她甜曝夫妻倆平常就會給對方驚喜，反而生日不會特別送禮，今年又因疫情和好友離去，她坦言只想低調和跟最愛的家人聚在一起就好。

由她擔任製作人兼主演的影集《媽，別鬧了！》日前殺青，她也親自到現場送上萬元紅包，慰勞工作人員，賈靜雯也許願：「在今年特別困難的當下，大家能找到開心的點滴，希望地球變得平靜，一切變得很美好。」

(中時新聞網)