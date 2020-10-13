一名女網友表示「火車上遇到變態」！日前，她搭乘火車才剛坐下，旁邊的座位隨即被一個阿伯坐下，沿途中卻一直被阿伯用眼睛直盯，讓她感到相當不舒服，伸手觸碰她的手指、摸大腿，她嚇壞趕緊換座位，並崩潰喊「以後都要穿長褲了啦！」

原PO於知名論壇Dcard發文表示，這名「阿伯看似很正常，其實是個變態」。她上了火車後隨意找了個空位坐下後，阿伯隨即在她旁邊坐下，瞬間，她感到很悶、不舒服，這才發現阿伯從剛剛就一直打量著她，雖想更換座位，但坐在靠窗位置，走出去有點不便，便作罷。

本以為阿伯僅止於此，由於原PO的手很自然地垂放在大腿上，但她卻不斷地感受到阿伯的手指一直在觸碰她的手指，於是，她將手收回後，又再次地放回大腿，她觀察著阿伯的手用著「超出自然」的姿勢一直要觸碰她的手，當下嚇壞什麼也不敢做，直到終於忍不住站起來換座位時，又被阿伯摸了一把大腿，她表示阿伯還轉頭看了她一眼，讓她崩潰直呼「以後坐火車只敢穿長褲了啦」！

最後她也提醒大家在外要注意自己安全，並說到「不要像我只會逃跑，當下真的太害怕了。」

文章曝光後，也不少網友提供她意見，其中像是「用力彈他的手指」，讓人看了瞬間笑噴。

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(中時新聞網)