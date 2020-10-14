謝忻去年爆出和阿翔的不倫戀後，演藝事業一度跌落谷底，不過現她甩開陰霾寄情工作，還回學校當兼職音樂老師，感情方面她也坦言有新進度，身邊有認識6年的好對象，而如今有媒體拍到新歡真面目，是和阿翔完全不同類型的熟男。

謝忻7月時坦承，有個認識6年的圈外好友，是她喜歡的類型，對方曾鼓勵她「不要怕，我會一直在妳身邊」，讓她非常感動，希望未來有交往機會，而現新歡真面目也遭曝光，據《鏡週刊》報導，這名年約40歲、開奧迪熟男，不僅殷勤到謝忻家接送，兩人還一起看房，似乎好事近了？

奧迪熟男頻繁接送謝忻，還很體貼幫忙拿東拿西，而兩人還沿路欣賞天母的房產和環境，之後散步到河濱公園，雖然沒太過親密舉動，但她不斷靠近奧迪熟男，緊貼在一起，周圍散發出曖昧氣息。

對於謝忻身邊出現新歡，經紀人回應，她最近對房地產頗有興趣，當天只是跟朋友去看看環境，而感情的事，一向不會過問，若她真有男友，也很祝福。

(中時新聞網)