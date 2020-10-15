魚丁糸可田（蘇打綠團長阿福）受家扶基金會邀請，接下「家扶七十心無限音樂會」節目總監，攜手林逸欣、嚴正嵐、陳芳語等藝人將在2021年1月31日與家扶的孩子們共同登台演出。林逸欣15日出席記者會時表示，2012年開始陸續參與不少家扶的活動，一聽說有機會可以和小朋友一起表演，覺得非常有意義，當下決定一定要參加，精通鋼琴、小提琴、吉他等多種樂器的她，屆時將結合自己的音樂長才，在舞台上與小朋友們一起表演。阿福透露，屆時林逸欣要讓每個小朋友都成為「天后」，可能會幫忙伴奏！

阿福被問到吳青峰拿到金曲歌王後，是否有為他辦慶功，他說當天頒獎完就走了，但後來有傳訊息祝福，「認識這麼久，都知道他個性，我們一直都在！」至於青峰接下來要唱16場演唱會，他說自己會不定時不定場出現，「真的是很厲害，想起來也為他覺得辛苦」。至於分身樂團「魚丁糸」的未來計畫，他說目前就是努力創作寫歌，希望之後累積更多作品數量，才會有表演。

已瘦一圈的阿福透露自己還在認真減肥，目標還要減個10公斤，笑說大家聚在一起練團，要買便當時會被盯著問「你可以吃這個嗎」，要點飲料也會被直接跳過。

阿福表示，2017年的時候和家扶接觸，得知有不少家扶兒少想學表演藝術，卻苦無資源，就決定邀請各個藝術領域的專業表演者無償投入教學培訓，讓孩子們能夠朝著夢想邁進。今年和家扶合作第3年，剛好也是家扶70周年，所以規畫了一場大型的音樂會，讓孩子們用更完整成熟的學習成果來慶祝家扶70周年這個隆重的盛會，並邀請林逸欣、嚴正嵐、丁霜語、陳芳語等多位藝人共襄盛舉。

今年 7 月份剛發行 EP《想都沒想過》的林逸欣，即將在 11 月舉辦個人演唱會，她表示，自己從2012年開始與家扶合作，今年再度接到家扶的邀約很興奮，「能夠有這個機會參與這麼具意義的活動，我真的很開心！這些孩子們為了登上舞台都卯足全力的在練習，每一次的練習都不斷的進步，從他們自身的故事及認真練習的態度，展現了碰到困難永不放棄的精神，我也被他們給感動及鼓勵了！很期待演出的那天，我們的表演一定會非常精彩！」

(中時 )