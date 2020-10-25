好萊塢巨星兼前加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)堪稱硬漢代表，向來也總是呈現活力朝氣的模樣，但再怎麼樣，人類都是精密而活生生的肉體，體格鍛鍊再強健都不是鐵打的無堅不摧，阿諾驚傳住院動刀，且開的還是重大器官「心臟」，讓外界相當緊張。

阿諾即使近年仍不時生龍活虎接拍電影，但其實已經是73歲的人了，其實2018年他才驚爆接受開心手術，所幸結果很成功，他當時引用了代表作《魔鬼終結者》的經典台詞：「我回來了」，證明自己無礙，沒想到昨天又在推特po文，證實又動心臟手術，這是2年多來的第二次。

阿諾在個人推特貼出病床照，雖然身上滿是管線，但他精神看起來不錯，甚至對鏡頭比了個讚，表示人在克里夫蘭醫院(Cleveland Clinic)動的手術，換了一塊新的主動脈瓣，跟上一回換的肺動脈瓣配對，直呼現在「感覺很棒」，已經可以在街上趴趴走，很感謝醫療人員專業的照顧。

事實上阿諾史瓦辛格先天心臟有缺陷，加上這一次，已經是第三度開心，所幸手術一直都很順利，讓粉絲還能繼續看到他活跳跳的模樣，而他的兒子派屈克看到po文後，叮嚀他先不要上健身房，粉絲也希望他術後不要掉以輕心，眾人都很關注阿諾的健康狀況。

(中時新聞網)