南韓超人氣女團TWICE於10月26日正式發行全新韓語專輯《Eyes wide open》，當日晚間首播主打歌曲MV《I CAN'T STOP ME》便以超驚人的速度突破1433萬人次點閱觀看。而成員子瑜在MV中所穿的貼身晚禮服也再次吸引粉絲的目光。

TWICE的官方YouTube頻道在26號晚間公開首播主打MV《I CAN'T STOP ME》，復古的電音旋律結合現代化的編曲與性感舞蹈，讓TWICE的歌曲再次突破過去的既定印象，也讓歌曲一播出就引起大批歌迷討論。

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而這次的造型當然也是不少粉絲討論的主題，除了SANA、MOMO及娜璉的低胸透視禮服相當吸睛外，子瑜鏤空平口洋裝也同樣性感，尤其是在MV中的其中一套白色漆皮貼身羽毛洋裝，更將子瑜凹凸有致的身材曲線與性感鎖骨展露無疑。

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不少粉絲看完MV後忍不住大讚「這次的造型都很好看」、「造型師可以加雞腿」、「子瑜根本是仙女下凡」、「子瑜超美的」引起熱烈討論。

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(中時新聞網)