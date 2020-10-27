知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，2018年底驚爆因在上海腦溢血陷入昏迷，所幸緊急開刀後挽救生命，待穩定後回到台灣休養，沒想到今天又爆出在台東老家靜養的他，因跌到陷入昏迷，目前證實住進台東馬偕醫院的加護病房，昏迷指數只有6，而今天是他前妻陸元琪50歲生日，事實上她昨天深夜開了直播，坦言母子三人「這個禮拜很難過，在等一個消息」，被猜測可能在擔心小胖老師的病況。

陸元琪與袁惟仁在2016年結束長達14年婚姻，她便獨自帶著一雙子女生活，除了經營電商，也復出當通告藝人，開源節流為母子3人的生活努力著，如今默默努力了幾年，生活漸趨穩定，陸元琪也把網友當家人，開直播除了介紹商品，也會特地為了跟大家聊天而開。

今適逢她50歲生日，昨深夜陸元琪就開了臉書直播，跟粉絲們聊心事，女兒也陪著入鏡，陸元琪回想過去，吐露：「怎麼可能走到50，把兩個孩子養大」，對於能夠一路撐過來，還逆轉劣勢成為助力，感到不可置信，也藉自身的經歷，給大家打氣，「我可以走過來，誰不能走過來，我們每個人都走得過來」。

但原本相當正向勵志的氣氛，卻馬上凝重了起來，陸元琪表示有件事還沒跟任何人說，「我們三個人這個禮拜很難過，在等一個消息」，但表示不是女兒的事情，而是有個更難熬的狀況，「我們一直在等，沒有答案」，她也透露孩子們的想法，不希望在媽媽生日這天，聽到不開心的事情，但強調無論如何，母子3人會用心地去禱告祈求。

說著陸袁琪竟哽咽了，表示求的就是一個平安，也透露手上有3件很不容易的事情，一個是女兒的事，一個是工作，另一個則不能說，「最痛苦的是我們不能說的」，語氣滿是不安，如今袁惟仁昏迷的報導曝光，被猜測可能昨天陸元琪母子擔憂的，可能是這件事，但稍早陸元琪po文，表示是今天新聞出來、她接到電話，才知道前夫昏迷的事，目前就是禱告，也盼大家給袁惟仁一點空間跟時間靜養。

獨/袁惟仁兒首談父子情 嘆無法相見但回憶美好

(中時新聞網)