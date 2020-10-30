警方29日在歸仁區搜索鍾女。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

警方29日在歸仁區搜索鍾女。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南長榮大學傳出鍾姓女大生遭梁姓男子隨機擄走並殺死，據悉，犯案的梁姓男子先在台鐵高架橋下埋伏，眼見鍾女路過，隨機持麻繩擄走她。而兇嫌梁姓男子的身分背景也遭起底，他不久前才剛過生日，甚至臉書上還有市議員在塗鴉牆上祝賀，孰料，今卻淪為殺人犯遭逮捕。

據悉，鍾姓女大生在28日晚間從長榮大學步出欲返回租屋處，曾經過台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走，準備返回租屋處，但隨即遭一位男子擄走，失去蹤影。警方29日前往現場後，確實於台鐵高架橋下便道旁，發現女大生右鞋1隻，研判女大生遭非自願性帶離現場。

警方29日獲報後，立刻透過車辨系統，發現1部自小客車行跡可疑，並查獲位於高雄市阿蓮區的28歲無業梁姓男子。隨警方大批人力前往男子租屋處埋伏，梁姓男子自知難逃，出面坦承犯案，並供稱29日21時許，將被害人屍體載至高雄市阿蓮區一帶棄屍。

警方透過梁男的指認快速在阿蓮區一處山溝尋獲鍾女遺體，發現時鍾女全身僅著內褲，脖子上仍套著麻繩。目前全案仍待警方進一步釐清。

據《ETtoday新聞雲》報導，兇嫌梁男的身分遭起底，細看梁男的臉書動態，可發現梁男形象相當陽光，塗鴉牆上充斥與朋友、家人的合照，甚至不久前才剛過生日，社群上滿是朋友對他的生日祝福，其中甚至還有市議員貼上圖文祝他「生日快樂，日日平安喜樂」，沒想到，梁男今淪為殺人犯遭逮。

台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

(中時新聞網)