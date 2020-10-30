日前網美橫綱凱咪在臉書爆料，有七成的網美都在賣淫，此話一出隨後更在論壇上流出一份陪睡價目表，引發喧然大波。資深媒體人羅友志接受《中時新聞網》訪問表示，這種價目表都是故意流出藉由炒作讓身價翻倍，通常價目表也會隨著客人的反饋和口碑而調整。在那些大老闆看過價目表後，便會跟媽媽桑聯絡，再經由一套買春流程，讓公司的帳目上查不到任何非正當交易的痕跡。

看「網美陪睡價目表」有感 資深記者驚爆大老闆買春SOP

羅友志指出網紅有分兩種，其中一種是百大網紅，基本上他們都是姑隱其名，因為不會讓別人知道自己有在做，一般為了顧及面子都是在檯面下的，像這樣的網紅都是要看口碑。或是大老闆因為身分的關係，不想被人說去嫖妓，而有的女孩也不想讓人知道自己有在賣，便衍生出媽媽桑以公關公司的形式，安排大老闆和小姐一起約會，就像真的把妹一樣，當天都不會有金錢交易，而媽媽桑再利用公關公司的身分，和大老闆的公司合作，再將錢當作薪水支付給小姐，如此一來三方都獲得了好處。

炒作陪睡價目表讓身價翻倍。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

羅友志也提到，這種特殊行業也很重視行銷，培養客人的口碑。例如在交易結束後，他們會詢問你這個小姐感覺如何，服務態度好不好，之後再將對話截圖放在價目表上供人參考，如果口碑好，身價就會翻倍，當大家發現炒作價目表很有用時，這就成為了慣用手法。

羅友志奉勸現在的女孩和網 紅們，不要以為現在缺錢就偶一為之，這個是會上癮的。而且只要做過一次，可能會永遠沒辦法脫身，因為每個人都會跟大家講，我睡過誰，那印章永遠都會蓋在身上。

(攝影、剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)