最近人氣相當高的大陸女星趙露思，因演出《傳聞中的陳芊芊》與《我喜歡你》爆紅。近日在微博上瘋傳一張截圖，是她在微博上發了一則「我喜歡你」的貼文，並tag了肖戰的的帳號，此篇貼文發了之後又秒刪，被眼尖的網友截圖後瘋傳，因此趙露思也火速上了熱搜。

趙露思工作室也迅速發出明，表示是惡意P圖，並澄清趙露思並無發布相關內容，且呼籲網友停止傳播。

趙露思的發文 也讓不少網友認為是在回應肖戰一事 (圖/翻攝自趙露思微博)

趙露思連日來的澄清，於今(1日)再次發文寫道：「沒有傷害任何人，所以不該不開心」，此文一發，也被眾網友認為，應該是在說表白肖戰一事，不少網友留言表達支持，但也有網友頻頻說趙露思是在蹭熱度、是綠茶，攻擊火力相當猛烈。

【趙露思工作室聲明全文】

今日，有網友惡意偽造工作室藝人趙露思微博發布內容，引起大眾非議、對趙露思女士造成不良影響，對此工作室聲明如下：

1，2020年10月30日晚，趙露思女士唯一微博帳號@趙露思的微博，並未發布偽造截圖中的相關內容；

2，望廣大網絡用戶停止傳播虛假截圖，與我們共衕營造健康的網絡環境。對於惡意傳播虛假截圖者，趙露思女士及其工作室將保留法律追究的權利。

趙露思工作室 2020年的10月30日

(中時新聞網)