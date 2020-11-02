8歲華裔好萊塢演員白靈以《墮胎師》入圍金馬最佳女主角，日前她剛在國外完成新戲拍攝，今(1)日終於要飛來台灣準備參加金馬獎，對身材管理絲毫不馬虎的她，從不吝嗇秀出好身材，每次前衛大膽的穿搭都能引起討論，也讓人相當期待她在金馬獎典禮會以甚麼樣的風格亮相。

白靈最近連拍了好幾天的夜戲，導致日夜顛倒，正好能調整時差，她抵達台北後，還要進行14天的居家隔離，而目前篩檢了6次，顯示結果都是陰性，這次白靈二度入圍最佳女主角，她也難掩興奮，迫不及待詢問粉絲，「該穿什麼禮服出席金馬獎？」並曬出自己過往參加活動的火辣美照，讓粉絲們一飽眼福。

白靈過去參加AFI百年百大電影活動時，就曾以黑色細肩禮服在紅毯上亮相，禮服剪裁合身，正好凸顯出白靈零贅肉的好身材，胸前深V讓事業線若隱若現，整體風格既優雅又不失女人味，當時她的穿衣風格曾引起關注，被形容為「風情妖嬈性感」。

白靈過去的禮服引起討論。(圖/翻攝自白靈微博)

白靈的穿搭風格前衛大膽。(圖/翻攝自白靈微博)

一系列懷舊美照也引來粉絲狂讚，「真的喜歡白靈姐姐，希望能奪下最佳女主角」、「哇第二度入圍第一次出席金馬獎，祝你好運哦」、「無論什麼衣服只要覺得最適合的就好 相信你的直覺」、「這衣服好漂亮啊！」、「白姐衝刺啊！！一定要拿下影后！」、「可以嘗試不同風格」。

(中時新聞網)